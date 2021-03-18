В каком возрасте в России рожают первого ребенка

Рассказали в Министерстве труда и социальной защиты

Директор Департамента демографической и семенной политики Министерства труда и социальной защиты Андрей Галкин отметил, что в России с каждым годом сокращается количество женщин репродуктивного возраста.

"За последние 10 лет средний возраст матери при рождении увеличился на год и сдвигается постепенно к 30 годам", - цитирует директора департамента ТАСС.

Галкин при этом уточнил, что при рождении первенца средний возраст матери приблизился к 26 годам.

По словам представителя министерства, ухудшается половозрастная структура населения, что определяет объективное сокращение абсолютных рождений. Снижаться, уточнил Галкин, рождаемость начала с 2015 года, хотя до этого с 2007-го росла.

Согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,504 детей на одну женщину. К 2030-му, согласно нацпроекту "Демография", показатель должен вырасти до 1,7.

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