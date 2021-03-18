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Путин определил корни движения Black Lives Matter в США

15:42
  • четверг
  • 18 марта 2021

Российский лидер напомнил о геноциде в американской истории

Всю историю США сопровождал геноцид – это и стало причиной возникновения движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих имеют значение"). Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя
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"Освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения, с геноцидом, как сегодня говорят, прямым геноцидом индейских племен. Затем последовал очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения, очень жестокий", - напомнил президент.

По словам Путина, эта история до сегодняшнего дня сопровождает жизнь в Соединенных Штатах. Афроамериканцы до сих пор сталкиваются с несправедливостью, передает ТАСС.

Российский лидер также напомнил, что США – единственная страна, применившая ядерное оружие. В японских Хиросиме и Нагасаки погибли мирные жители, и в этой бомбардировке не было никакого смысла, уверен Путин.

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