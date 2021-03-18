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Депутат МГД Орлов: Новый уровень теплоэффективности позволит экономить на услугах ЖКХ без их ограничений

15:58
  • четверг
  • 18 марта 2021

Москве необходимо повышение энергоэффективности жилой застройки

Новые нормы подключения домов по программе реновации к тепловым сетям поможет жителям столицы экономить на коммунальных услугах за счет меньшего расчетного количества электроэнергии и тепла, заявил зампред Мосгордумы Степан Орлов.

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"В Москве на основании проведенных в последние годы исследований уже подготовлено пять методических документов, которые позволяют реализовать дифференцированный подход к жилым домам, исходя из класса их энергоэффективности. В соответствии с этими документами, расчетные электрические нагрузки домов-новостроек можно снизить на солидные 25-30%. Учитывая новый уровень теплоэффективности, можно говорить о значительной экономии на коммунальных услугах для всех горожан, переезжающих в реновационные дома. Подчеркну - экономия эта будет достигаться не путем ограничения использования отопления или электроэнергии, а исключительно за счет улучшенного качества новых жилых домов", - объяснил депутат.

По его словам, сейчас настало время для обновления нормативов, которые были выработаны несколько десятилетия назад при совершенно другом уровне развития строительных технологий.

Орлов отметил, что по всему миру и градостроители, и правительства бьются за минимальные потери электро- и тепловой энергии во имя сбережения окружающей среды. Ведь основная часть мирового энергетического комплекса пока еще работает на невозобновляемом топливе и оставляет значительный углеродный след в атмосфере.

"Отапливать улицу не только попросту экологически безответственно, но и влечет за собой миллиардные расходы, которые оплачиваем мы все - в рамках наших платежных документов либо из городского бюджета. Именно поэтому одним из решающих аргументов в пользу запуска масштабной программы реновации жилого фонда и стала гораздо большая энерго- и теплоэффективность новостроек по сравнению с отжившими свое пятиэтажками", - заявил парламентарий.

Он добавил, что, если сегодня техническое присоединение по электроэнергии дома в 20 тыс. кв. м. для фонда реновации обходится при расчете по старым нормам приблизительно в 450 млн руб., то с учетом увеличившейся энергоэффективности такое присоединение может стоить лишь 350 млн руб. Таким образом, изменение нормативов позволит сэкономить за 10 лет до 200 млрд руб.

"Реновация жилого фонда превращает столицу не только в более прогрессивный, но и в более экологичный мегаполис XXI века", - резюмировал Орлов.

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