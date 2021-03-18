Путин объяснил, как избежать повторения в мире фашизма

Необходимо хранить память о трагедиях прошлого

В ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя президент России Владимир Путин заявил, что память о преступлениях фашизма необходимо сохранить.

"Это чрезвычайно важно и для самосознания нашего народа, и для всего мира, чтобы ничего подобного больше не повторилось, чтобы все понимали, к чему ведут такие идеи", - приводит слова главы государства ТАСС.

По утверждению российского лидера, трагедии человечества не должны быть забыты, особенно сегодня, когда в мире наблюдаются ростки возрождения человеконенавистнической идеологии.

Также во время встречи президент отметил важность исторических исследований при выстраивании политической работы. "Все, чем мы гордимся сегодня, от чего мы отталкиваемся сегодня, должно иметь и серьезную научно-исследовательскую базу", - подчеркнул Путин.

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