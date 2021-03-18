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Зеленский решил, что украинцам вакцина AstraZeneca не повредит

15:59
  • четверг
  • 18 марта 2021

Масштабы вакцинации не сократятся

Президент Украины не видит оснований для сокращения масштабов вакцинации препаратом от AstraZeneca в Незалежной. Кроме того, в дело пойдет и китайская вакцина, поставки которой ожидаются в конце марта.
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"Ждем в конце марта поставку вакцины нашего китайского партнера", - сообщил Владимир Зеленский в выступлении, которое транслировалось в YouTube-канале офиса президента.

Вакцинацию препаратом AstraZeneca приостановили многие европейские страны. Причиной стали сообщения о серьезных осложнениях и десятках смертельных случаев после применения этой вакцины.

В своем выступлении Зеленский также заявил, что сроки встречи лидеров "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина) станут известны в ближайшее время. По словам президента Украины, если общая встреча будет откладываться, он готов и на двусторонние переговоры, передает ТАСС.

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