ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Назван средний размер ипотечных кредитов в России

16:01
  • четверг
  • 18 марта 2021

Установлен рекорд

Как сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй, в феврале средний размер выданных в России ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 миллиона рублей. Это на 14,6% больше, чем в том же месяце 2020-го.

Мишустин поручил подготовить предложения по льготной ипотеке
Мутко назвал средний срок погашения ипотеки в России

"Средний размер ипотечного кредита растет уже около года. После снижения весной прошлого года он не только вернулся к докарантинному уровню, но и превысил его", - цитирует ТАСС генерального директора бюро Александра Викулина.

Он уточнил, что способствуют росту показателя в первую очередь программы господдержки и как следствие - снижение ипотечных ставок.

Лидером по объемам ипотечного кредитования в феврале стала Москва. Далее в рейтинге идут Московская область и Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Ипотека
Ипотека
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.