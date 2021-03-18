Назван средний размер ипотечных кредитов в России

Установлен рекорд

Как сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй, в феврале средний размер выданных в России ипотечных кредитов достиг рекордных 2,92 миллиона рублей. Это на 14,6% больше, чем в том же месяце 2020-го.

"Средний размер ипотечного кредита растет уже около года. После снижения весной прошлого года он не только вернулся к докарантинному уровню, но и превысил его", - цитирует ТАСС генерального директора бюро Александра Викулина.

Он уточнил, что способствуют росту показателя в первую очередь программы господдержки и как следствие - снижение ипотечных ставок.

Лидером по объемам ипотечного кредитования в феврале стала Москва. Далее в рейтинге идут Московская область и Санкт-Петербург.

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