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Путин уверен в скором решении проблемы с водоснабжением Крыма

16:12
  • четверг
  • 18 марта 2021

Президент напомнил, что ранее удалось снять угрозу энергодефицита и прорвать транспортную блокаду полуострова

Президент России Владимир Путин назвал первоочередным вопросом Крыма решение проблем с водоснабжением. Глава государства уверен, что этот вопрос скоро будет закрыт. Путин напомнил, как ранее на полуострове удалось снять угрозу энергодефицита и прорвать транспортную блокаду.

"Учитывая, что проблема (с водоснабжением Крыма - прим. ред.) имеет неотложный характер, мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям", - проинформировал в четверг президент, пояснив, что речь идет о разработке подземных запасов воды, строительстве различных гидросооружений и систем очистки. 

Кроме этого, в республике сложились условия для перехода ко второму этапу восстановления экономики Крыма, связанному с привлечением инвестиций, сообщил президент России.

"Хочу подчеркнуть: мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры", - заявил Путин во время телемоста о ходе строительства и вводе в эксплуатацию объектов водоснабжения в республике Крым и городе Севастополь. Мероприятие транслирует телеканал "Россия 24".

16 марта в республике был запущен водозабор Бельбек (50 тысяч кубометров пресной воды в сутки). До конца года завершится строительство Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов. В следующем 2022 году планируется запустить две опреснительные установки.

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