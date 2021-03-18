Зеленский назвал Украину в ЕС "стратегически достижимой мечтой"

Нужна лишь коалиция лоббистов

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз затронул тему потенциального вступления его страны в Евросоюз, передает ТАСС.

"Полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС - это не фантастически далекая мечта. Это стратегически достижимая мечта", - сказал по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой Зеленский.

Он добавил, что "внедрить" эту мечту в Киеве хотят как можно скорее. Для этого, считает украинский президент, в ЕС должна быть создана лоббистская коалиция.

Законопроект о ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС Верховная рада одобрила 16 сентября 2014 года. С тех пор существенного прогресса в этом вопросе достигнуто не было.

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