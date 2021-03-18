Лидеры думских фракций осудили нападки США на руководство России

Риторика президента США Джо Байдена является недопустимой, подчеркивают депутаты Госдумы

Эксплуатируя антироссийскую риторику, США сами себя завели во внутриполитический тупик. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Высказывания президента Байдена удивили даже союзников. Западная пресса отмечает - то, что делает американский лидер, пока прямо противоречит его же заявлению о том, что при нём "американская дипломатия возвращается".

Эмоции на лице Джен Псаки сменяют одна другую, когда журналисты президентского пула снова и снова задают ей один и тот же вопрос.

- А что вообще президент имел в виду, когда ответил "да" на вопрос "убийца ли президент Путин?" Это что, такая метафора была или же он говорил буквально? - Мне больше нечего сказать на эту тему…

Видимо, это и есть тот самый новый "подход" к внешней политике, который обещал своим избирателям Джо Байден.

"Наша администрация будет придерживаться другого подхода в отношениях с Россией, чем предыдущая администрация. Очевидно, президент говорил об этом во время интервью, которое он дал буквально вчера вечером. Мы будем прямолинейными в тех областях, где у нас есть проблемы", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Вот только эта прямота скорее походит на откровенное хамство. Подобных высказываний в адрес России и ее лидеров никогда не позволял себе ни один американский президент. Что, конечно, скажется на и без того непростых отношениях Вашингтона и Москвы. МИД уже отозвал нашего посла в США для консультаций. Анатолий Антонов вылетает в Россию 20 марта.

"Нынешняя американская администрация не перестает удивлять нелепостью своих публичных заявлений. Речь не только о выходящих за любые рамки приличий нападках на руководство России, но и об абсурдных обвинениях во вмешательстве в прошлогодние президентские выборы, на которых победил Байден", - прокомментировала представитель МИД России Мария Захарова.

Демократия при Байдене мало чем отличается от его предшественников. За первый месяц в Овальном кабинете президент США уже успел отдать приказ о бомбардировках в Сирии. Погибли около 20 человек.

В истории США за последние сто лет вообще не было президента-демократа, не втянувшего страну в военные действия. Корейский конфликт при Трумэне. Вьетнам при Джонсоне и Кеннеди. По приказу Билла Клинтона американская авиация утюжила бомбардировками Югославию. Да и сам Байден ответственен сразу за несколько военных кампаний. Как глава комитета Сената по международным делам он настаивал на вторжении американских военных в Ирак.

"Мы оба знаем, что единственный путь избавиться от Саддама Хуссейна - это отправить таких парней как вы, в военной форме, туда в пустыню, чтобы заставить этого сукиного сына… простите, Саддама, уйти", - говорил Байден.

Байден на фото с удовлетворением смотрит, как Джордж Буш подписывает приказ о начале военной операции, жертвами которой станут полтора миллиона человек.

А дальше будут годы правления лауреата Нобелевской премии мира Барака Обамы, на которые придется уничтожение Ливии, поддержка радикалов в Сирии - что потом приведет к появлению крупнейшего террористического анклава на Ближнем Востоке. А еще увеличение американской группировки в Афганистане. Что тоже активно поддерживал тогда еще вице-президент Джозеф Байден.

"Давайте вспомним бомбардировки Югославии, которые лоббировал Байден. Давайте вспомним Ирак, вспомним Сирию, вспомним Ливию - более миллиона убитых людей, среди которых десятки тысяч детей. И этот человек заявляет подобные вещи. Вы знаете, мне кажется, это связано с тем, что президент нашей страны, наш национальный лидер признан президентом номер один в мире", - сказал лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

Но какие бы чувства не испытывал американский лидер, подобная риторика, подчеркивают депутаты Госдумы, является недопустимой.

"Мы считаем это ни с какой точки зрения недопустимо. Никаких аргументов. Это вызов, который брошен каждому гражданину нашей страны", - уверен лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

"В этой связи, несмотря на очень серьезную ситуацию, почему-то мне вспоминается детская считалка. Точнее, детский стишок из черного юмора. Кончается он так: "Дедушка старый - ему все равно". Вот, видимо, господину Байдену все равно, что будет с его страной, что будет с отношениями между Россией и США", - прокомментировал руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Вот почему Байден стал президентом США? Пожилой человек, он действительно плохо соображает. Управляемый. Ему дали задание - сегодня что-нибудь скажи про Китай. Завтра долбани по Сирии. А вчера давай оскорбляй руководство России", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Не оценила выпада американского лидера и европейская пресса, которая в таком поведении Байдена видит никому не нужную эскалацию международных отношений. Вот цитата из французской газеты Le Figaro: "Неужели Джо Байден решил зайти так далеко, чтобы выйти за рамки дипломатических норм в отношении лидера великой мировой державы, рискуя вызвать гнев Кремля?"

Вторит ей и немецкая Die Welt: "Так ли уж Джо Байден опытен в вопросах внешней политики, как о нём думает половина мира? Любой, кто в качестве президента США публично называет главу ядерной державы "убийцей", должен, по крайней мере, заранее знать, какова цель этого нападения и какие политические шаги последуют за ним".

В качестве одного из следующих шагов администрация Байдена уже анонсировала новые антироссийские санкции, которые, конечно, не останутся без ответа со стороны Москвы. При этом Россия, уже много раз подчеркивали в Кремле, всегда готова к равноправному диалогу. Главное, чтобы глава Белого дома окончательно не утратил такую способность.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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