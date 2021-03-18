Путин потребовал привлечь частные инвестиции в Крым

Необходимо добиться, чтобы экономика не замирала между туристическими сезонами, заявил президент

Сегодня одна из самых важных дат в современной истории нашей страны - День воссоединения Крыма с Россией. Ровно 7 лет назад, 18 марта 2014 года, Владимир Путин, руководство полуострова и мэр Севастополя подписали договор, который официально закрепил возвращение регионов в родную гавань.

Президент в четверг в режиме видеоконференции провел встречу с представителями общественности Крыма и Севастополя, поздравив их с годовщиной, передает "ТВ Центр". Владимир Путин отметил, что за прошедшие семь лет сделано немало. Государство вкладывает значительные средства в экономику, в социальную сферу, в транспортную инфраструктуру полуострова. Особое внимание при этом уделяется сохранению историко-культурного наследия священной для каждого жителя России крымской земли. Но сделать предстоит еще больше. За предыдущие десятилетия накопилось немало проблем, многие из них фактически не решались, находились "в загоне" годами.

"Вы сами хорошо знаете, сколько всего ещё нужно построить, отреставрировать, привести в порядок. Это касается и водоснабжения, и в целом изношенной, ветхой инфраструктуры. Ничего не вкладывалось десятилетиями, только выкачивали отсюда ресурсы. Нам нужно быстрее навёрстывать время, двигаться вперёд, создавать условия для достойной, комфортной жизни, быта, отдыха людей, расширять возможности в медицине, образовании, поддерживать крымские и севастопольские предприятия, привлекать, безусловно, инвесторов, чтобы экономика не замирала между туристическими сезонами, чтобы открывались новые рабочие места; безусловно, чтобы росли зарплаты и были востребованы специалисты, молодёжь в самых разных областях, чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, успешными, безопасными и современными регионами с самыми высокими стандартами жизни", - заявил Путин.

Во время встречи с президентом его собеседники высказали целый ряд идей и предложений, касающихся развития Крыма. В частности, речь шла о создании на полуострове современной инфраструктуры здравоохранения. Владимир Путин напомнил, что за те семь лет, которые прошли после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, количество медучреждений на полуострове увеличилось в два раза, а в Севастополе - в 4,6 раза. Он подчеркнул, что крымчане должны получать медицинские услуги по российским стандартам.

Президент также поддержал инициативы общественников о развитии культурно-исторического потенциала Крыма превращении его в площадку, где могли бы встречаться и обмениваться идеями молодые люди из разных регионов России и других стран. И сразу после этой встречи Владимир Путин провел совещание с членами правительства страны и главами регионов, на котором были рассмотрены насущные вопросы развития Крыма и Севастополя. Президент подчеркнул, что сейчас наиболее острый из них - это обеспечение полуострова водой. Участники совещания обсудили, как реализуется соответствующий комплексный план водоснабжения Крыма, рассчитанный до 2024 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram