Кадыров позвал Байдена лечиться в Грозный

По словам главы Чечни, американский президент опасен для человечества

На оскорбления со стороны президента Соединенных Штатов Джо Байдена в адрес Владимира Путина (глава Белого дома в интервью назвал российского лидера "убийцей") у себя в Telegram отреагировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Честно говоря, я представлял себе Байдена более грамотным политиком. Думал, что у него свои трезвые взгляды на дальнейшее развитие отношений с остальным миром. Я ошибся", - написал Кадыров.

Он добавил, что администрация Белого дома должна внимательно следить за своим начальником, иначе он может "не дай Бог, нажать на красную кнопку - и прощай, американская мечта".

По словам главы Чечни, Байден продемонстрировал, что опасен для всего человечества. В конце своего поста Кадыров отметил, что хоть Байден и включен в его санкционный список, американский президент может приехать в Грозный, чтобы пройти курс лечения. "Мы вылечим Джо Байдена или как минимум постараемся ему восстановить память", - заключил глава республики.

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