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Правоохранители не нашли нарушений закона в песне Манижи

16:49
  • четверг
  • 18 марта 2021

Ранее общественники посчитали сценический номер певицы оскорбительным для женщин

Следователи не нашли нарушений закона в песне Манижи Сангин Russian Woman, с которой певица представит Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в Роттердаме. О результатах проверки агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Официально об этом пока не сообщается.

В четверг  стало известно, что сотрудники редакции издания "Ветеранские вести" обратились в Следственный комитет с просьбой проверить текст песни Манижи из-за "противоправных высказываний". Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, общественники посчитали сценический номер Манижи оскорбляющим достоинство русских женщин и нарушающим национальное согласие.

В 2021 году на "Евровидении" в Роттердаме от России выступит певица Манижа. Она уроженка Таджикистана, но с детства живет в России. Манижа победила на национальном отборе путем народного голосования с песней Russian Woman. Происхождение Манижи и феминистский посыл ее композиции вызвали в соцсетях волну критики.

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