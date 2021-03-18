Первая страна в мире завершила вакцинацию взрослого населения

Прививки там делали препаратами Pfizer и AstraZeneca

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что Гибралтар первым в мире завершил вакцинацию от коронавирусной инфекции всего взрослого населения.

"Мы снабжаем Гибралтар, как и все наши территории, вакцинами", - напомнил министр (цитата по РИА "Новости").

Гибралтар - заморская территория Великобритании. Его население составляет около 34 тысяч человек. Вакцинироваться при этом имели возможность в том числе проживающие на территории Гибралтара иностранцы.

Прививки в Британии делают препаратами Pfizer и AstraZeneca. На сегодняшний день там вакцинированы уже более 25 миллионов человек, это лучший показатель в Европе. Скоро в Соединенное Королевство начнут поставлять вакцину Moderna.

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