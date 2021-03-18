ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев в ответ на заявление Байдена процитировал Фрейда

17:09
  • четверг
  • 18 марта 2021

Время не пощадило главу Белого дома, считает зампред Совбеза

Оскорбление в адрес президента России Владимира Путина со стороны Джо Байдена - это следствие издержек возраста главы Белого дома. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, которого цитирует ТАСС.

Путин ответил Байдену: "Кто как обзывается, тот так и называется"
В Кремле оценили высказывания Байдена в адрес президента России

Как уточнил Медведев, с Байденом он встречался на разных международных мероприятиях. "Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило", - заметил зампред Совбеза.

На просьбу дополнительно прокомментировать слова Байдена, который в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", Медведев вспомнил цитату из Зигмунда Фрейда.

"Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - сказал он.

Ранее в Кремле высказывания американского президента охарактеризовали как "очень плохие". При этом сам Путин в ответ на оскорбление пожелал своему американскому коллеге здоровья, подчеркнув, что говорит "без иронии, без шуток".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Медведев и Джо Байден
Дмитрий Медведев и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.