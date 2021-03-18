Медведев в ответ на заявление Байдена процитировал Фрейда

Время не пощадило главу Белого дома, считает зампред Совбеза

Оскорбление в адрес президента России Владимира Путина со стороны Джо Байдена - это следствие издержек возраста главы Белого дома. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, которого цитирует ТАСС.

Как уточнил Медведев, с Байденом он встречался на разных международных мероприятиях. "Тогда он производил адекватное впечатление. Но, судя по всему, время его не пощадило", - заметил зампред Совбеза.

На просьбу дополнительно прокомментировать слова Байдена, который в интервью утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей", Медведев вспомнил цитату из Зигмунда Фрейда.

"Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость", - сказал он.

Ранее в Кремле высказывания американского президента охарактеризовали как "очень плохие". При этом сам Путин в ответ на оскорбление пожелал своему американскому коллеге здоровья, подчеркнув, что говорит "без иронии, без шуток".

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