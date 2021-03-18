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Депутат МГД Титов: Инновационный кластер Москвы развивает электронную биржу патентов

17:17
  • четверг
  • 18 марта 2021

Заявки на регистрацию интеллектуальной деятельности можно будет подать на сайте МИК

Московский инновационный кластер (МИК) совместно с Роспатентом продолжают развивать сервис "Биржа патентов", об этом в четверг сообщил депутат Мосгордумы Андрей Титов. По его словам, биржа обеспечивает доступ к разработкам и помогает предпринимателям в вопросах регистрации интеллектуальной собственности.

В настоящее время "Биржа патентов" содержит более 68 тысяч различных патентов. База постоянно пополняется. В 2021 году на платформе Московского инновационного кластера может появиться возможность подавать заявки на регистрацию интеллектуальной деятельности в онлайн-формате.

"Это существенно упростит и ускорит работу резидентов МИК в сфере патентной деятельности и защитит результаты их труда, будь то изобретение, технология или товарный знак, под которым продается продукция", - прокомментировал депутат МГД в беседе с АГН "Москва".

По словам парламентария, развитие сервиса сделает более удобным оформление прав на интеллектуальную собственность, совершение сделок, касающихся технологий и разработок, поиск патентного поверенного.

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