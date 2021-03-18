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Депутат МГД Гусева рассказала о мерах поддержки семей с детьми

17:33
  • четверг
  • 18 марта 2021

В столице доступны более 30 видов пособий и компенсаций за счет бюджета

Председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева сообщила, что семьям с детьми выплачивается более 30 видов пособий и компенсаций за счет средств бюджета столицы.

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Как отметила собеседница информагентства "Москва", в городе сегодня проживают около полутора миллионов семей, в которых воспитываются более 2,1 миллиона детей. Им предоставляются разные виды соцподдержки.

Речь в первую очередь идет о системе выплат, которые существуют в Москве дополнительно к федеральным мерам поддержки.

Помощь Москвы семьям с детьми, продолжила Гусева, начинается, когда плод находится в утробе матери. До 20 недель будущим мамам - при постановке на учет в женскую консультацию - выплачивается единовременное пособие, в прошлом году таких было почти 36 тысяч. Кроме того, крупные пособия в столице положены семьям, где супруги не достигли возраста 30 лет.

Из бюджета города при рождении первого ребенка выплачивается 90 тысяч 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго - 126 тысяч 203 рубля, третьего и последующих - 180 тысяч 290 рублей. Сохраняются при этом и остальные федеральные и городские выплаты.

"При рождении первого ребенка за счет средств города выплачивается единовременная компенсация в размере 6 тысяч 23 рублей, а при рождении второго и последующих - по 15 тысяч 879 рублей", - уточнила парламентарий.

Каждому новорожденному в Москве при выписке выдается комплект со всем необходимым на первое время жизни - называется этот комплект "Наше сокровище". По словам Гусевой, молодым родителям очень нравится этот проект, так как в самые напряженные дни перед родами и после них можно не заботиться о "приданом".

Малоимущим семьям из городского бюджета платят ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет в размере 10 тысяч 951 рубля, от трех до семи лет - 7 тысяч 725 рублей, а от семи до 18 - 4 тысяч 381 рубля.

Многодетных семей, добавила депутат, сегодня в Москве более 177 тысяч, им также положены значительные льготы и выплаты. Кроме того, Гусева обратила внимание на то, что ежегодно проводится индексация городских выплат семьям с детьми. С 1 января 2021-го все выплаты увеличили на 3,7%. Вместе с тем значительная часть мер социальной поддержки уже оказывается в беззаявительном порядке, остальные же доступны для в электронной форме.

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