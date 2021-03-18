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В Мексике задержали партию поддельного "Спутника V"

18:03
  • четверг
  • 18 марта 2021

Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, рассказали в РФПИ

В Мексике изъяли поддельную партию вакцины от коронавирусной инфекции, у которой дизайн и упаковка имитировали разработанный в центре имени Гамалеи препарат "Спутник V". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.
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Там выразили благодарность правительству Мексики и уточнили, что произошедшее - пример возможных провокаций против российской вакцины.

"Каждая ампула вакцины имеет уникальный QR-код, позволяющий РФПИ и партнерам отследить ее происхождение", - отметили в фонде.

В РФПИ также сообщили, что сотрудничество с правительствами по всему миру с целью предотвратить появление подделок "Спутника V" будет продолжено.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 91,6%. Массовая вакцинация "Спутником V" в России продолжается с 18 января.

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