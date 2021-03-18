Экс-главу Удмуртии освободили из колонии из-за болезни

Ранее он был осужден на 10 лет за коррупцию

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев освобожден от тюремного наказания в связи с болезнью. Такое решение принял Завьяловский районный суд, удовлетворив ходатайство осужденного. Об этом пишет ТАСС.

Соловьев получил 10 лет колонии и штраф в размере 275 миллионов рублей за коррупцию. После этого он был госпитализирован и ходатайствовал об освобождении.

Как установило следствие и подтвердил суд, Соловьев получил в качестве взятки 139 миллионов рублей и доли участия в коммерческой организации на 2,7 миллиона. Это произошло в период с 2014 по 2016 год.

Экс-главу Удмуртии арестовали 4 апреля 2017 года, в тот же день он был досрочно лишен полномочий в связи с утратой доверия.

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