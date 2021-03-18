МИД назвал "мракобесием" преследование российских СМИ в Европе

Гонения происходят не только в Германии

В конце февраля немецкий Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов RT в Германии и видеоагентства Ruptly. Финансовые операции станут недоступны с 31 мая. Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, подобный подход заметен не только в Германии, но в целом ряде государств Евросоюза.

"Это не двойные стандарты, это просто настоящее мракобесие, в котором находятся, как мы теперь видим, целые страны ЕС", - приводит слова спикера внешнеполитического ведомства РИА "Новости".

Захарова добавила, что власти Германии оказывают давление на банки ФРГ, чтобы те отказывались сотрудничать со СМИ из России. Если Берлин не прекратит подобную практику, заметила представитель МИД, Москва примет встречные меры.

Как заключила Захарова, профильные международные организации должны отреагировать на нарушения прав журналистов в Германии.

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