В России изменятся правила сдачи экзамена на права

Нововведения заработают 1 апреля

В Госавтоинспекции напомнили, что с 1 апреля 2021 года в России изменятся правила проведения экзамена, необходимого для получения водительских прав.

"Ключевым изменением здесь станет то, что проверка первоначальных навыков управления транспортным средством на закрытых площадках в формате отдельного экзамена теперь проводиться не будет", - говорится в сообщении на сайте ГИБДД.

Изменения также внесены в перечень ошибок и нарушений. Грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, теперь вынесены в отдельный блок.

"Например, основанием для прекращения проведения практического экзамена станет ситуация, когда кандидат не пристегнет ремень безопасности или будет использовать во время движения телефон", - предупредили в ведомстве россиян.

Кроме этого, в апреле появится возможность присутствия наблюдателей в автомобиле при проведении экзамена. Их участие поможет добиться повышения прозрачности экзамена и разрешить возможные спорные ситуации, уверены в Госавтоинспекции.

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