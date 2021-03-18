Названы регионы России, которым грозит затопление

Всё из-за глобального потепления

Климатолог Екатерина Пестрякова назвала регионы страны, которым из-за глобального потепления грозит затопление, передает URA.ru.

Как отметила специалист, в опасности могут находиться Санкт-Петербург, Курганская область, Западная Сибирь и восток Челябинской области, так как эти территории - ниже уровня Мирового океана.

Что касается отдельно Санкт-Петербурга, то там опасность представляет еще и балтийский щит. "Это так называемые неотектонические движения", - объяснила эксперт.

Она при этом подчеркнула, что выход из климатической катастрофы будет найден, так как процесс растянется на десятилетия.

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