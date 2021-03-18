Названы регионы России, которым грозит затопление

Всё из-за глобального потепления
Климатолог Екатерина Пестрякова назвала регионы страны, которым из-за глобального потепления грозит затопление, передает URA.ru.
Как отметила специалист, в опасности могут находиться Санкт-Петербург, Курганская область, Западная Сибирь и восток Челябинской области, так как эти территории - ниже уровня Мирового океана.
Что касается отдельно Санкт-Петербурга, то там опасность представляет еще и балтийский щит. "Это так называемые неотектонические движения", - объяснила эксперт.
Она при этом подчеркнула, что выход из климатической катастрофы будет найден, так как процесс растянется на десятилетия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram