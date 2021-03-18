Путин выступил на концерте в честь воссоединения Крыма с Россией

Праздничное мероприятие принял стадион "Лужники"

Президент Владимир Путин принял участие в праздничном концерте в "Лужниках", организованном в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Трансляцию мероприятия ведет канал "Россия-24".

Глава государства поднялся на сцену и обратился к собравшимся с приветствием. В первую очередь он поздравил всех граждан с семилетием столь важного и памятного события, а также обратил внимание на то, что страна готова жить в новых геополитических условиях.

Россияне, продолжил Путин, рассматривают своих соседей по географии как братские народы и всегда готовы подставить им плечо.

"Но мы никогда не согласимся, чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой России. Надеюсь, это будет услышано", - заявил российский лидер.

Также президент отметил важность восстановления исторической справедливости.

"Если посмотреть на нашу большую карту, то Крым и Севастополь - это маленькая точка. А мы говорим о восстановлении исторической справедливости", - отметил Путин. "Это святая земля для нас", - также обратил внимание он.

Участие в праздничном концерте принимают, в частности, такие артисты, как группа "Руки вверх", "Хор Турецкого", Олег Газманов, Сергей Лазарев и Григорий Лепс.

Ранее в четверг Путин по видеосвязи пообщался с представителями общественности Крыма и Севастополя. Президент поздравил их с историческим событием, отметив - общими усилиями уже немало сделано для развития региона, значительные средства вкладываются в социальную сферу, экономику и транспорт. Но не стоит забывать, добавил российский лидер, что впереди еще много работы.

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