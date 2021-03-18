"Ущипните меня": Билли Айлиш стала блондинкой

Певица удивила фанатов резкой сменой имиджа
Американская певица Билли Айлиш перекрасилась в блондинку. 19-летняя обладательница семи статуэток "Грэмми" сменила образ впервые за несколько лет, решив избавиться от черно-зеленых волос.
"Ущипните меня", - подписала снимок в инстаграме Айлиш. В комментариях к нему подписчики признались, что им трудно поверить в кардинальную смену имиджа звезды.
"Я была максимально сфокусирована на своих делах сегодня до того момента, пока не увидела Билли с новым цветом волос", - поделилась впечатлениями одна из фанаток певицы.
Впрочем, поклонницы Айлиш не исключают, что артистка просто осветлила волосы перед новым окрашиванием.
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