Во Внуково аварийно сел самолет

Сломалась левая стойка шасси

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку бизнес-джет Hawker 900XP, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"При рулении с рулежной дорожки произошло подламывание левой основной стойки шасси", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. Самолет отправят на стоянку, на работу воздушной гавани случившееся не повлияло.

Рейс, сообщили в аэропорту, совершался без пассажиров.

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