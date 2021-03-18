ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Во Внуково аварийно сел самолет

19:32
  • четверг
  • 18 марта 2021

Сломалась левая стойка шасси

В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку бизнес-джет Hawker 900XP, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

В США самолет рухнул на автомобиль (видео)
Украинский пилот предложил россиянам "выйти из самолета" над Крымом

"При рулении с рулежной дорожки произошло подламывание левой основной стойки шасси", - рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. Самолет отправят на стоянку, на работу воздушной гавани случившееся не повлияло.

Рейс, сообщили в аэропорту, совершался без пассажиров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Авиадиспетчеры
Авиадиспетчеры
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.