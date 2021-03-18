Во Внуково аварийно сел самолет

Сломалась левая стойка шасси
В московском аэропорту Внуково совершил аварийную посадку бизнес-джет Hawker 900XP, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"При рулении с рулежной дорожки произошло подламывание левой основной стойки шасси", - рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что пострадавших в результате инцидента нет. Самолет отправят на стоянку, на работу воздушной гавани случившееся не повлияло.
Рейс, сообщили в аэропорту, совершался без пассажиров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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