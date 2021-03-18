"Мы становимся ближе и роднее": Собянин поздравил Крым с годовщиной воссоединения

Между Москвой, Крымом и Севастополем разворачивается масштабная программа сотрудничества, заявил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей Крыма и Севастополя с годовщиной воссоединения с Россией.

"Ни на один день москвичи не оставляли надежду на воссоединение Крыма и России. Крым всегда был для нас святым местом, а Севастополь нашим городом-побратимом", - заявил Собянин во время своего выступления на праздничном концерте в "Лужниках", который дал старт традиционным Дням Крыма в Москве.

По словам мэра, между Москвой, Крымом и Севастополем разворачивается масштабная программа регионального сотрудничества: идет строительство и модернизация объектов соцкультбыта, школ, детских садов, больниц, восстанавливается инфраструктура, проводится благоустройство парков.

"Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым, десятки тысяч крымчан - в Москву. Мы становимся ближе и роднее", - сказал Собянин (цитата по АГН "Москва").

В четверг в России празднуют одну из самых важных дат в современной истории нашей страны - День воссоединения Крыма с Россией. Ровно 7 лет назад - 18 марта 2014 года - Владимир Путин, руководство полуострова и мэр Севастополя подписали договор, который официально закрепил возвращение регионов в родную гавань.

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