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Путин предложил поговорить с Байденом в открытом режиме

19:41
  • четверг
  • 18 марта 2021

Дискуссия может состояться уже в ближайшее время

Президент Владимир Путин заявил, что Россия и Соединенные Штаты должны сохранить отношения. В связи с этим российский лидер предложил своему американскому коллеге провести разговор в прямом эфире, передает ТАСС.

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"В прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от президента Байдена. Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн", - сказал президент. Он добавил, что "это было бы интересно".

Как уточнил глава государства, состояться такая дискуссия может уже либо в эту пятницу, либо в следующий понедельник. По словам Путина, он даст поручение Министерству иностранных дел проработать этот вопрос.

При этом Путин сообщил, что в ближайшие выходные собирается отправиться в Тайгу.

Ранее во время интервью Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Кроме того, глава Белого дома заявил, что президент России "заплатит" за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы в прошлом году. В пятницу Путин ответил на это, что желает Байдену здоровья, а "кто как обзывается, тот так и называется".

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