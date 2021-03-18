Путин на выходных уедет в тайгу

До или после поездки президент собирается провести публичный разговор с Джо Байденом

Президент России Владимир Путин сообщил, что на выходных поедет в тайгу. Глава государства заявил о своих планах во время пресс-подхода после выступления на концерте в "Лужниках". Мероприятие организовали в честь семилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Речь о поездке Путина зашла во время обсуждения предстоящего контакта российского лидера с президентом США Джо Байденом. Глава государства предложил провести разговор в прямом эфире в пятницу или в понедельник.

"Чтобы не пикироваться заочно, мы с Байденом должны продолжать отношения", - заявил в четверг Путин (цитата по РИА Новости). Президент уверен, что Россия и США должны продолжать свои отношения.

Ранее президент США Джо Байден на вопрос СМИ, считает ли он своего российского коллегу "убийцей", ответил, что считает. Он также отметил, что Владимир Путин "ответит" за якобы вмешательство в американские выборы.

После этих слов МИД России вызвал своего посла в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву на консультации. Путин, комментируя оскорбление Байдена, пожелал американскому лидеру здоровья.

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