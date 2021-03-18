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Минсельхоз заявил о стабилизации цен на ряд продуктов

20:07
  • четверг
  • 18 марта 2021

В частности - на зерновые

Пресс-служба Министерства сельского хозяйства по итогам заседания оперативного штаба ведомства сообщила, что в стране отмечается снижение стоимости зерновых культур в России, а также стабилизация цен на мукомольную продукцию, хлеб и молочные продукты.
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Кроме того, обращает на себя внимание традиционный для сезона тренд на умеренное повышение стоимости в плодоовощной группе. Как отметил первый заместитель министра Джамбулат Хатуов, обеспечение внутреннего рынка продукцией в необходимом объеме - ключевая задача отрасли.

Также в отчете сказано, что в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов стартовала посевная. Яровыми культурами засеяно 194,4 тысячи гектаров. На площади 4 миллиона гектаров произведена подкормка озимых зерновых культур.

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