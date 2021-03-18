"Крым, Россия, навсегда": как крымчане отметили годовщину воссоединения с Россией

Торжественные мероприятия проходили по всему полуострову

Сегодня одна из самых важных дат в новейшей истории нашей страны - День воссоединения Крыма с Россией. Ровно 7 лет назад - 18 марта 2014 года - Владимир Путин, руководство полуострова и мэр Севастополя подписали договор, который официально закрепил возвращение регионов в родную гавань. Сегодня по всему полуострову прошли торжественные мероприятия.

Кульминация праздника - салют в честь седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Ощущение, будто на машине времени мы перенеслись в 2014 год. Тогда мы тоже работали здесь, в Симферополе, на площади Ленина. Даже несмотря на дождь и прохладный ветер, как и тогда, здесь яблоку негде упасть. И точно такое же настроение - радость и воодушевление от единства со своей исторической Родиной.

- Сегодня эмоции такие же сильные как и 7 лет назад? - Ещё сильнее! Мы благодарны России, благодарны президенту, что мы свободны и вернулись домой!

Только что у нас закончился 4-часовой торжественный концерт. Как и в 2014 году, к крымчанам по видеосвязи обратился президент, а теперь фейерверк по всему полуострову: в Симферополе, Ялте и Севастополе.

Семь лет назад крымчане сделали свой выбор на референдуме. За воссоединение с Россией высказалось подавляющее большинство местных жителей – более 96%. Голосовали за уверенность в завтрашнем дне, за возможность распоряжаться своей судьбой, за сохранение крымской идентичности. Сейчас Крым переживает настоящее возрождение.

- Как для вас прошли эти семь лет? - Прекрасно! Мы вернулись домой, дышим свободой.

Сегодня в Крыму официальный выходной, праздновать будут до поздней ночи! И в каждом доме, на каждой улице можно будет услышать "Крым, Россия, Навсегда!"

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

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