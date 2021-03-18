Путин и Собянин посетили праздничный концерт "Дни Крыма в Москве" в "Лужниках"

Воссоединение Крыма с Россией сегодня отмечают по всей стране

Воссоединение Крыма с Россией сегодня отмечают по всей стране. В разных городах проходят фестивали, митинги, флешмобы. Россияне выходят на площади, чтобы заявить, что, несмотря на все трудности последних лет, мы вместе. В Москве состоялся большой торжественный концерт. К собравшимся на трибунах обратился Владимир Путин.

Севастополь для Москвы - единственный российский город-побратим. А ещё в столице есть станции метро "Севастопольская" и "Нахимовский проспект", улицы, названные в честь крымских городов. У каждого зрителя в "Лужниках" - своя крымская история, свои чувства, которые москвичи, не стесняясь, выражают. Люди признаются в любви к полуострову и его жителям.

На трибунах - российские флаги, воздушные шары, рисунки, но это не футбольный матч, это концерт, который знаменует, в том числе и победу над недугом. Коронавирус, вопреки скептикам, отступает.

Когда в последний раз мы видели такое массовое мероприятие? Правильно, в далекие докоронавирусные времена. Но сейчас эпидобстановка в Москве налаживается. "Лужники" разрешили заполнить на 50%. И эта половина стадиона, конечно, создаёт атмосферу.

На сцене - Полина Гагарина, хор Турецкого, Олег Газманов, Филипп Киркоров. Для каждого артиста Крым - свой, несмотря на то, что некоторые попали в чёрный список нежелательных лиц в соседних странах.

Те мартовские события 2014 года - уже история. Но Крым связан с Россией гораздо крепче. Мы пишем общую летопись на протяжении веков. И отдельная глава в ней - Великая Отечественная война. Сразу два города полуострова, Севастополь и Керчь, удостоены высшей степени отличия - города-герои. Об этом напомнил приехавший на концерт в "Лужники" Владимир Путин.

"С древнейших времен наши предки осваивали эту территорию. В Х веке ее значительная часть вошла в состав Древнерусского государства. Здесь, на этом месте, в Корсуни (в Херсоне сегодня), принял крещение князь Владимир и его дружина — это значит, что именно здесь находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу русской нации и единого централизованного российского государства. Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души и веры", - сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул: референдум - это осознанный выбор крымчан. Как бы к этому не относились соседние и другие страны, кому не все равно, Россия готова жить в новых геополитических условиях.

"Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно. Но мы никогда не согласимся только с одним - чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано… Я знаю, конечно, аудиторию, в которой нахожусь, знаю ответ на вопрос, который сейчас хотел бы задать, но не могу отказать себе в удовольствии задать этот вопрос, а вам не могу отказать в удовольствии ответить на него утвердительно. Пожалуйста, вдохните, как следует и ответьте. Мы любим Россию?" - обратился Путин. "Да", - ответили хором присутствующие.

Сергей Собянин рассказал об экономическом сотрудничестве Москвы и крымских городов.

"Мы строим, ремонтируем, модернизируем сотни объектов соцкультбыта, детские сады, школы, поликлиники, больницы, восстанавливаем инфраструктуру. Благоустраиваем парки, улицы, набережные. Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым. Десятки тысяч крымчан - в Москву. Мы становимся ближе и роднее", - заявил мэр.

Концерт в "Лужниках" открывает Дни Крыма в столице. Многочисленные выставки, встречи и рассказы о российском Крыме для тех, кто там ещё не был. Хотя таких с каждым годом становится все меньше.

Павел Прокопенко, Валерия Дзгоева, Екатерина Гущина, Егор Хлябич, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

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