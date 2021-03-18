Путин назвал приоритетом безопасность и достойный уровень жизни крымчан

Президент в четверг провел совещание по развитию республики

В годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Владимир Путин по традиции провел встречу с представителями крымской общественности. Она прошла в онлайн-формате. Собеседники президента высказали целый ряд идей и предложений, касающихся самых разных сфер жизни полуострова. Сразу после этой встречи Владимир Путин провел совещание с членами правительства страны и главами регионов, на котором были рассмотрены насущные вопросы развития Крыма. Основное внимание было уделено реализации Комплексного плана обеспечения водоснабжения полуострова.

Пожалуй, лучший подарок крымчанам к седьмой годовщине воссоединения полуострова с Россией. Бельбекский водозабор, уникальное гидротехническое сооружение, построенное военными инженерами в рекордные сроки. Плотина и гигантский накопитель больше не дают пресной воде во время паводков на реке уходить в море. Отсюда уже поступает 40% от необходимого объема городу Севастополю. В торжественном старте работы в режиме видеоконференции принимает участие президент.

"Вы знаете, я дал поручение правительству подготовить и начать реализацию Комплексного плана по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Мы договорились действовать максимально быстро и сразу по нескольким направлениям. Это и разработка подземных запасов воды, и строительство различных гидросооружений, систем очистки, ликвидация потерь в сетях водоснабжения и опреснение морской воды", - заявил Путин.

Крымчане уверены: проблема с водой будет решена. Ведь они хорошо помнят, как в 2015 году Киев оставил без света весь полуостров, подорвав опоры линий электропередачи в Херсонской области. Тогда в кратчайшие сроки были построены Таврическая и Балаклавская ТЭС. Или взять медицину. Число лечебных учреждений увеличилось вдвое. Продолжается оснащение больниц. Открылся современный многопрофильный клинический центр имени Семашко.

"Семь лет назад мы даже не верили, что может быть выстроен такой многопрофильный шикарный центр медицинский. В чистом поле за 3 года выстроили данный объект. В настоящее время в нашей медицинской организации оказываются все виды медицинских услуг, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь", - сказала главврач многопрофильного центра Валентина Фурсова.

Однако проблем, оставшихся в наследство от Украины, все еще немало, констатирует президент.

"Есть вопрос с лицензированием. Он тонкий, связан с тем, что и государственные, и частные медицинские учреждения Крыма и Севастополя не готовы пока реализовывать предоставление услуг населению, жителям Крыма и Севастополя, на уровне российских федеральных стандартов. Поэтому жесткое лицензирование отложено на два года. Но после этого периода, конечно, я прошу и руководство Крыма, и Севастополя, соответствующих федеральных органов власти делать все для того, чтобы к этому периоду времени подготовка была закончена, и люди могли бы получать медицинские услуги на должном федеральном уровне", - заявил Путин.

На прямой связи с Владимиром Путным - обычные крымчане, представители духовенства, социальных, культурных, волонтерских и спортивных организаций. Разговор важный и серьезный, но сперва - подарок президенту в честь праздника от российской богатырской лиги - фирменная футболка. И попытка установить рекорд России в упражнении "севастопольская тяга". Вес снаряда - 900 килограммов.

Альберт Исмаилов из мусульманской общины рассказывает о жизни крымских татар на полуострове. Он говорит, что заявления Киева о притеснениях не соответствуют действительности.

"Произошло то, о чем крымские татары мечтали, думали в течение многих лет и чего никогда не удавалось достичь. Первое, что касается материальных вопросов, это по сути легализация недвижимости. Второе - все-таки мы сделали то, о чем наверное никто и не мечтал. Крымско-татарскому языку предан статус государственного в Крыму. Третье - вы сейчас упомянули о строительстве Соборной мечети. Ведь и в советское время, и во времена, когда Крым был в составе Украине, многие об этом говорили, думали и мечтали. Ничего подобного не происходило, даже в планах не было. А мы завершаем этот проект", - отметил президент России.

И ведь действительно: за семь лет российский Крым получил гораздо больше, чем за четверть века в составе Украины. Крымский мост - главный символ, новый аэропорт, современные школы, детские сады, доступное жилье.

"Поставлена амбициозная задача на самом деле для республики Крым - выйти на строительство одного метра жилья на одного человека. Это практически 2 миллиона квадратных метров жилья ежегодно. То есть, например, в этом году мы планируем по достижению показателей нацпроектов 650 тысяч квадратных метров жилья сдать", - рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Особая гордость - четырехполосная трасса "Таврида", сократившая в разы время проезда на курорт. В итоге туристический поток вскоре может приблизиться к рекордам советского времени: Крым за год будет принимать 10 миллионов гостей. Впрочем, пандемия еще не закончилась. И отдых, говорит президент, нужно организовывать с учетом рекомендаций специалистов.

"Конечно, у нас ситуация лучше, чем во многих других странах мира, чем в Европе, где вводятся жесткие локдауны во некоторых странах, просто жесткие, там улицы пустые, все закрыто. У нас, слава богу, такого нет, вакцинация идет. Исходя из этого, мы будем строить и летнюю отпускную компанию. Будем развивать туризм внутренний. Но, разумеется, будем пользоваться руководством санитарных врачей. Нельзя нам считать, что все закончилось", - подчеркнул Путин.

Президент также отмечает, что безопасность и достойный уровень жизни крымчан и севастопольцев для властей должны быть безусловным приоритетом. Важно и дальше оказывать социальную поддержку бизнесу и молодым семьям.

"Такое внимание к региону со стороны Федерации задаёт и высокую планку требований к эффективности, качеству работы всех ведомств, региональных и муниципальных властей на местах. Хочу подчеркнуть: мы делаем и сделаем всё для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры, будем поддерживать промышленные и аграрные предприятия, малый и средний бизнес, туризм, создавать условия для притока инвестиций", - пообещал глава государства.

Объём частных инвестиций, считает Путин, за предстоящие четыре года в Крыму и Севастополе должен превысить триллион рублей. Задача амбициозная и потребует слаженных действий на всех уровнях. Вести работу необходимо в контакте с предпринимателями, внимательно относиться к их предложениям. Только так регион сможет развиваться и процветать.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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