Путин и Собянин посетили праздничный концерт "Дни Крыма в Москве"

Мероприятие организовали в честь семилетия возвращения полуострова в состав России

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин поздравили россиян с Днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В четверг глава государства и столичный градоначальник посетили концерт в "Лужниках", который организовали в честь семилетней годовщины "крымской весны". С четверга в Москве стартуют Дни Крыма.

Во время своего выступления на концерте президент обозначил значимость Крыма и Севастополя для истории российского государства, напомнив, что здесь принял Крещение князь Владимир и его дружина, проходили важные военные сражения.

"Наш народ имеет такую возможность и способность объединятся вокруг интересов родины. Любовь к родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, она делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач. Мы многое сделали, но многое предстоит еще сделать и в России в целом, и по развитию Крыма и Севастополя. Мы это понимаем, но мы сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила, потому что мы вместе", – добавил президент (цитата по АГН "Москва").

Сергей Собянин, поздравляя россиян, назвал Крым святым местом, а Севастополь городом-побратимом Москвы. По его словам, между регионами разворачивается масштабная программа регионального сотрудничества.

"Сотни тысяч москвичей приезжают ежегодно в Крым, десятки тысяч крымчан – в Москву. Мы становимся ближе и роднее", – сказал Собянин.

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