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Байден не жалеет о своих словах в адрес Путина

20:13
  • четверг
  • 18 марта 2021

Об этом заявили в Белом доме

Президент США Джо Байден не сожалеет о своих словах, сказанных в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом в четверг сообщили в Белом доме. В Вашингтоне отметили, что посол США Джон Салливан остается в России.

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"Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос", - сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге. Так она ответила на вопрос журналиста, который спросил, сожалеет ли глава вашингтонской администрации о том, что назвал Путина "убийцей", передает ТАСС.

Накануне Байден в телеинтервью утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина "убийцей". Эти слова американского лидера спровоцировали дипломатический скандал.

В России жестко ответили на оскорбление в адрес Путина. В частности, МИД вызвал своего посла в Вашингтоне в Москву для консультаций. Сам президент России, отвечая Байдену, вспомнил детскую присказку: "Кто так обзывается, тот так и называется".

Ранее в четверг Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире. Он напомнил, что на России и США лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете, поэтому такой разговор мог бы быть интересен всем.

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