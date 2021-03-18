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Регулятор ЕС вынес вердикт по поводу безопасности AstraZeneca

20:30
  • четверг
  • 18 марта 2021

Ранее использование вакцины приостановили сразу несколько стран

Руководитель Европейского агентства лекарственных средств Эмер Кук выступила на брифинге, в ходе которого сообщила, к какому выводу пришли эксперты ЕМА относительно безопасности вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca. Ранее ее перестали использовать сразу в нескольких странах, так как появились данные о появлении тромбоза у получивших укол.

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"Это заключение состоит в том, что это безопасная и эффективная вакцина, и преимущества от ее использования продолжают перевешивать риски", - цитирует главу ЕМА ТАСС.

Специалисты, уточнила Кук, не нашли проблем, которые были бы связан с какой-то определенной партией препарата или определенным заводом по производству.

Регулятор ЕС считает, что к увеличению риска образования тромбов вакцина в целом не приводит. Вместе с тем Кук допустила вероятность того, что связь вакцинации с очень редкими случаями образования тромбов существует, но речь идет исключительно о наличии у человека тромбоцитопении, то есть пониженного содержания в крови тромбоцитов в крови. Эти случаи будут дальше изучаться.

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