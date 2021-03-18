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"Завтра Байден занят": Белый дом - о предложении Путина поговорить

20:46
  • четверг
  • 18 марта 2021

Американцы оказались не готовы к инициативе президента России

В Белом доме отреагировали на озвученное в четверг предложение президента России Владимира Путина к своему американскому коллеге Джо Байдену провести переговоры в онлайн-формате, передает РИА "Новости".

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"Пока нечего сообщить, завтра президент США занят", - такова была первая реакция пресс-службы Белого дома на инициативу российского лидера.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что Байден и Путин уже беседовали и что США поддерживают контакт с российским руководством.

Вместе с тем Министерство иностранных дел России уже заявило, что начало работать над организацией разговора двух президентов.

Ранее Путин сказал следующее: "Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн", уточнив, что беседу можно провести в пятницу или в понедельник.

Это произошло после того, как в ходе интервью Байден фактически назвал Путина "убийцей", а также заявил, что российский лидер "ответит" за приписываемое Москве вмешательство в выборы в США в 2020 году.

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