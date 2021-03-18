Госдеп предостерег участников "Северного потока - 2" от продолжения работ

Штаты грозят новыми санкциями

Пресс-служба Госдепартамента Соединенных Штатов распространила заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором содержатся угрозы в отношении участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2" компаний, передает ТАСС.

"Северный поток - 2" является плохой сделкой как для Германии и Украины, так и для наших союзников и партнеров в странах Центральной и Восточной Европы", - отметил Блинкен. Но несмотря на это, продолжил он, Госдеп фиксирует попытки довести проект до конца.

По словам госсекретаря, администрация Байдена намерена придерживаться закона, согласно которому в отношении участников строительства будут вводиться новые ограничительные меры.

Власти Германии ранее уже назвали американские санкции против "Северного потока - 2" вмешательством в европейский суверенитет. Правительство ФРГ считает, что остановить ввод в эксплуатацию газопровода невозможно.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии.

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