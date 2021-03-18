ВОЗ отказалась от одной из версий происхождения коронавируса

С этим согласились как китайские, так и иностранные ученые

Руководитель работавшей с миссией ВОЗ группы китайских специалистов в Ухане Лян Ваньнянь заявил, что исследовавшие происхождение коронавируса эксперты полностью отказались от одной из версий: SARS-CoV-2 точно не утек из лаборатории. Об этом пишет РИА "Новости".

Как отметил Лян Ваньнянь, официальный отчет о работе миссии пока не представлен, но с тем, что версия утечки не подтвердилась, согласились и иностранные специалисты. Задержка с публикацией документа, заверил ученый, не связана с разногласиями между представителями миссии.

"Этот процесс займет некоторое время", - сказал он.

Ранее были выдвинуты четыре официальные гипотезы попадания коронавируса к человеку: от животного, от замороженных продуктов, от промежуточного звена, из-за утечки в лаборатории.

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