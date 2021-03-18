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В 16-ти департаментах Франции вводят карантин

21:44
  • четверг
  • 18 марта 2021

Закрыты будут все магазины, кроме продовольственных

В 16-ти департаментах Франции вводится карантин на четыре недели из-за неблагоприятной эпидемической ситуации, передает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Жана Кастекса.

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Он уточнил, что речь идет о восьми департаментах Иль-де-Франс (столичный), пяти департаментах О-де-Франс (север), а также о департаментах Эр (запад), Приморская Сена (запад) и Приморские Альпы (юго-восток).

Закрыты будут все магазины, кроме продовольственных.

Кастекс констатировал, что ситуация с COVID-19 в стране за неделю ухудшилась. Идет третья волна, которую усугубляет британский штамм, заключил премьер.

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