Моряки-подводники ЧФ исполнили песню "Усталая подлодка"

19 марта в России отмечают День моряка-подводника

Экипаж подводной лодки Черноморского флота "Колпино" проекта 636.3 исполнил песню "Усталая подлодка", находясь на боевом дежурстве под водой. ТВЦ.RU публикует видео выступления военнослужащих в честь Дня моряка-подводника.

В пятницу в Севастополе у мемориала подводникам-черноморцам пройдут торжества, посвященные 115-й годовщине со дня создания подводных сил России.

В рамках торжественных мероприятий командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, моряки-подводники и ветераны подводного флота возложат венки и цветы к мемориальному комплексу "Витязям черноморских глубин" в Севастополе.

В период с 2014 по 2017 год Черноморский флот пополнился шестью новыми дизельными подводными лодками проекта 636.3 - носителями комплекса крылатых ракет "Калибр". Эффективность действий подводных сил ЧФ доказана на практике, в том числе в ходе операции по борьбе с международным терроризмом в Сирии.

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