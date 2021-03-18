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ООН сообщила об угрозе беспрецедентного голода

22:35
  • четверг
  • 18 марта 2021

И здесь не обошлось без влияния пандемии

Как отмечается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на Земле может начаться голод глобальных масштабов в связи с природными катаклизмами, изменениями климата, негативными факторами на фоне пандемии и проблемами в сельском хозяйстве.

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В документе сказано, что из-за снижения урожайности страны к югу от Сахары и в Северной Африке потеряли 30 миллиардов долларов, страны Латинской Америки - 29 миллиардов, а страны Азии - 49 миллиардов долларов.

Специалисты ООН настаивают - подобное наблюдается впервые в истории. Привести все эти факторы могут к резкому снижению экономических показателей, а сохраняться ситуация имеет шансы в течение нескольких десятилетий.

В ООН добавили, что основными причинами являются засухи, лесные пожары, бури, наводнения, повреждения сельскохозяйственных культур.

Чтобы избежать катастрофических последствий, ООН предлагает оформлять профили типов бедствий и активнее обсуждать угрозы вроде кризисов на международном уровне.

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