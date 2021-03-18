В Подмосковье от COVID-19 привились около 350 тыс. человек

Многие жители региона пока сомневаются в необходимости вакцинации, рассказал губернатор

В Московской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 350 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в интервью "России 1".

"Должны [привить] несколько миллионов, поэтому работаем над тем, чтобы была запись, чтобы максимальное количество людей обезопасили себя от этой болезни", - сказал Воробьев.

Губернатор также рассказал, что многие в Подмосковье пока сомневаются в необходимости вакцинации.

"Задача врачей… Убедить, уговорить, особенно старшее поколение, что вакцинация, если нет противопоказаний - это все-таки это спасение", - заявил губернатор.

По данным Российского фонда прямых инвестиций, в настоящий момент в России провакцинировано 3,5 миллиона человек.

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