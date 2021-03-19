ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Чудеса дипфейка: юная байкерша из Японии оказалась 50-летним мужчиной

08:18
  • пятница
  • 19 марта 2021

Поддельные видео наводнили интернет

Там, где сакура цветет и в саду камней распускаются розы – в Японии грянул фейк, поразивший в самое сердце тысячи поклонников популярной блогерши. Умница, красавица, спортсменка, разве что не комсомолка. Летит на мотоцикле, ветер треплет шелковые локоны на просторах Твиттера.
Том Круз встретился с Горбачевым: интернет накрыла волна дипфейков

Почти 20 тысяч подписчиков сгорали от любви и осыпали красавицу комплиментами. Пока некий ушлый подписчик не разглядел на фото в зеркале мужские черты. Разыскали – оказалось, 50-летний дядька из префектуры Ибараки. У нас бы побили. 

Где те благословенные времена, когда гримеры и стилисты тратили долгие часы, чтобы заставить звезд сиять в кадре. Как просто было тогда просто восхищаться – этими улыбками и сиянием глаз. С приходом фотошопа был сделан первый шаг к вечной молодости и неувядающей красоте. Когда на глянцевых обложках фотомоделям и актрисам убирали морщины и лишний вес, удлиняли ноги и улучшали цвет лица. Тогда и началась первая большая охота на фейки.

Доходило до того, что звезды сами возмущались усилиям фоторедакторов. Кейт Уинслет, увидев себя на обложке популярного журнала, заявила – не хочу так выглядеть.

И вот пришла эпоха время дипфейков, когда технологии смешали виртуальную реальность с настоящей жизнью. Недавно фейковый Том Круз заставил гадать весь интернет – да кто же прототип? Принялись и за политиков. В 2017-м в Вашингтонском университете сделали фейк-видео с Бараком Обамой, но, по крайней мере, не скрывали, что просто похвастались технологией.

Эпоха Трампа – это борьба фейков против фейков. Поддельные видео с президентом США не лепил только ленивый. Но особенно хорошо поработали над виртуальным Ким Чен Ыном. Его на публике видят нечасто, потому видео, в котором лидер Северной Кореи рассуждает о хрупкости демократии, побило рекорды по просмотрам.

Кстати, звезды не так интересны публике, как политики. Подсчитали -  60 процентов всех дипфейков за последний год были политическими. Поаккуратнее с японскими байкершами. Ведь в действительности все не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Байкерша из Японии
Байкерша из Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.