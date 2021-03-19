Чудеса дипфейка: юная байкерша из Японии оказалась 50-летним мужчиной

Поддельные видео наводнили интернет

Там, где сакура цветет и в саду камней распускаются розы – в Японии грянул фейк, поразивший в самое сердце тысячи поклонников популярной блогерши. Умница, красавица, спортсменка, разве что не комсомолка. Летит на мотоцикле, ветер треплет шелковые локоны на просторах Твиттера.

Почти 20 тысяч подписчиков сгорали от любви и осыпали красавицу комплиментами. Пока некий ушлый подписчик не разглядел на фото в зеркале мужские черты. Разыскали – оказалось, 50-летний дядька из префектуры Ибараки. У нас бы побили.

Где те благословенные времена, когда гримеры и стилисты тратили долгие часы, чтобы заставить звезд сиять в кадре. Как просто было тогда просто восхищаться – этими улыбками и сиянием глаз. С приходом фотошопа был сделан первый шаг к вечной молодости и неувядающей красоте. Когда на глянцевых обложках фотомоделям и актрисам убирали морщины и лишний вес, удлиняли ноги и улучшали цвет лица. Тогда и началась первая большая охота на фейки.

Доходило до того, что звезды сами возмущались усилиям фоторедакторов. Кейт Уинслет, увидев себя на обложке популярного журнала, заявила – не хочу так выглядеть.

И вот пришла эпоха время дипфейков, когда технологии смешали виртуальную реальность с настоящей жизнью. Недавно фейковый Том Круз заставил гадать весь интернет – да кто же прототип? Принялись и за политиков. В 2017-м в Вашингтонском университете сделали фейк-видео с Бараком Обамой, но, по крайней мере, не скрывали, что просто похвастались технологией.

Эпоха Трампа – это борьба фейков против фейков. Поддельные видео с президентом США не лепил только ленивый. Но особенно хорошо поработали над виртуальным Ким Чен Ыном. Его на публике видят нечасто, потому видео, в котором лидер Северной Кореи рассуждает о хрупкости демократии, побило рекорды по просмотрам.

Кстати, звезды не так интересны публике, как политики. Подсчитали - 60 процентов всех дипфейков за последний год были политическими. Поаккуратнее с японскими байкершами. Ведь в действительности все не так, как на самом деле.

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