"США смотрят на нашу реакцию": эксперт о резком высказывании Байдена

Михаил Делягин порассуждал об отношениях Москвы и Вашингтона

К чему в итоге приведут оскорбительные высказывания американского президента? Как должна реагировать Россия? И какими будут предстоящие 4 года правления Джо Байдена?

На вопросы Алексея Фролова в эфире программы "События. 25-й час" ответил руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.

"Они смотрят на нашу реакцию. Если наша реакция будет быстрой, жесткой, беспощадной, они отвалятся назад. У Байдена профессиональная команда, которая настроена на уничтожение России", - рассказал он.

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