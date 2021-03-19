Режим ЧС и карантин: страны Европы охватывает третья волна коронавируса

В странах ЕС - дефицит вакцин от COVID-19

Франция с субботы опять вводит тотальный карантин. Он будет действовать в 16 департаментах - в том числе и столичном - в течение четырёх недель. Закрываются все магазины кроме продовольственных, от дома разрешено удаляться максимум на 10 километров. С семи вечера - комендантский час, сообщает "ТВ Центр".

В Чехии власти продлили режим ЧС до конца следующей недели. Эта страна лидирует в Европе по числу смертей от коронавируса.

Из-за дефицита вакцин ряд государств Евросоюза были вынуждены возобновить применение препарата "АстраЗенека", от которого еще недавно отказались. Он вновь разрешен в Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии.

Тем временем в Мексике изъята крупная партия поддельной вакцины, имитирующая российский "Спутник V". Злоумышленники на частном самолёте пытались вывезти её в Гондурас. В РФПИ назвали попытку поставки фальшивки примером возможной провокации и напомнили, что каждая произведенная партия "Спутника V" проходит самый строгий контроль, а каждая ампула имеет уникальный QR-код, позволяющий Фонду и партнерам отследить ее происхождение.

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