Атака дронов: как С-400 и "Панцири" защищают Хмеймим

Преодолеть защиту нет шансов

На российском пункте базирования Хмеймим в Сирии расчеты зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и комплексов "Панцирь-С1" провели тренировки по отражению атак беспилотников условного противника. Все цели были обнаружены и уничтожены.

На российском пункте базирования Хмеймим в Сирии расчеты зенитно-ракетных систем С-400 "Триумф" и комплексов "Панцирь-С1" провели тренировки по отражению атак беспилотников условного противника. Все цели были обнаружены и уничтожены.

Всего несколько секунд потребуется операторам дивизиона "Панцирей", чтобы запеленговать воздушную цель. И в случае приближения противника, приготовиться к атаке. Огонь сегодня учебный. На постах идут тренировки. Но все, что происходит в воздухе в радиусе десятков километров, видно на мониторах. Задача расчетов - безошибочно определить, что за объект приближается к базе и его потенциальную опасность.

"Сегодня мы моделировали ситуацию, когда в случае внезапного обнаружения средствами радиолокационной разведки были обнаружены беспилотные летательные аппараты с подвешенной бомбовой нагрузкой", - объясняет командир зенитно-ракетного дивизиона Андрей Халаев.

В реальной жизни такие ситуации были не раз. Ударные беспилотники иностранного производства, самодельные дроны, реактивные снаряды систем залпового огня — чем только не пытались боевики и те, кто за ними стоит и заказывает провокации, атаковать группировку.

"Расчеты справились грамотно, цели были вовремя обнаружены, были замечены, захвачены на сопровождение и уничтожены средствами огневого поражения", - говорит Халаев.

Сегодняшние тренировки в каком-то смысле условны. Дивизионы противовоздушной обороны, пожалуй, единственные в группировке, чье оружие всегда заряжено.

"Панцирь" - система уникальная и универсальная. Он может работать при критических температурах от +50 до -50. Вести бой в движении. Уничтожать не только воздушные цели, но и танки, и бронемашины. А последняя модификация способна сбивать даже баллистические ракеты.

Впрочем, в Хмеймиме с ракетами такого класса, как и авиацией, будет справляться уже тяжелый калибр - комплексы "С-400". Дивизион полностью контролирует небо над Сирией. А в связке с расчетами "Панцирей" и авиационной группировкой ВКС России, делает Хмеймим непроницаемым для противника.

"В ходе тренировок отрабатывается работа расчетов по обнаружению и захвату воздушных целей, а также уничтожение их, имитируя пуски ракет", - говорит командир дивизиона Александр Скидан.

Здесь нет тренажеров. Вся техника, как и подразделения, находятся в постоянной боевой готовности. Ведь если в воздухе, пусть даже за сотню километров, появится подозрительная цель, команда "Тревога" для этих расчетов на базе прозвучит в первую очередь.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram