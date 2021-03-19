"Слабоумный Джо идет!": британцы оценили высказывания Байдена о Путине

Американский президент позволил себе недипломатическое поведение

Резкие заявления американского президента Джо Байдена в отношении Владимира Путина неприятно поразили не только жителей России, но и других стран. Поделиться своей реакцией решили читатели британского издания Daily Mail. Люди высказались насчет умственных способностей президента Америки и даже поставили под вопрос его психическое здоровье.

"В Белом доме засел псих…", "Слабоумный Джо идет! Осторожнее с ходунками!", "Разжигатель войн Байден решил начать с России", "Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую", "Это не Путин пытается извести Америку, а Байден", "Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю", - возмутились британцы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил, что российский лидер "ответит" за "вмешательство" в американские выборы.

В ответ на это Путин пожелал американскому коллеге здоровья и напомнил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Также российский президент предложил Байдену побеседовать в прямом эфире.

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