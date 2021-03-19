ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Слабоумный Джо идет!": британцы оценили высказывания Байдена о Путине

08:47
  • пятница
  • 19 марта 2021

Американский президент позволил себе недипломатическое поведение

Резкие заявления американского президента Джо Байдена в отношении Владимира Путина неприятно поразили не только жителей России, но и других стран. Поделиться своей реакцией решили читатели британского издания Daily Mail. Люди высказались насчет умственных способностей президента Америки и даже поставили под вопрос его психическое здоровье.

Байден не жалеет о своих словах в адрес Путина
Путин ответил Байдену: "Кто как обзывается, тот так и называется"

"В Белом доме засел псих…", "Слабоумный Джо идет! Осторожнее с ходунками!", "Разжигатель войн Байден решил начать с России", "Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую", "Это не Путин пытается извести Америку, а Байден", "Ну и ну, Байден - самый позорный президент за всю историю", - возмутились британцы.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина "убийцей", а также пригрозил, что российский лидер "ответит" за "вмешательство" в американские выборы.

В ответ на это Путин пожелал американскому коллеге здоровья и напомнил, что оценивать других людей - все равно что смотреть в зеркало. Также российский президент предложил Байдену побеседовать в прямом эфире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.