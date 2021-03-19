Госдеп США пригрозил санкциями сотрудничающим с Россией компаниям

Речь идет, в первую очередь, о партнерах "Северного потока-2"

Госсекретарь США напомнил сотрудничающим с Россией компаниям о наказании за непослушание. Энтони Блинкен потребовал немедленно прекратить строительство газопровода "Северный поток-2", пригрозив участникам жесткими санкциями.

"Госдепартамент повторяет предупреждение, что любая организация, которая задействована в трубопроводе "Северный поток-2", рискует санкциями США", - заявил госсекретарь США. По его словам, строительству необходимо помешать, так как это "геополитический проект России, направленный на раздел Европы", передает РИА Новости.

Магистральный газопровод "Северный поток -2" свяжет Россию и Германию. Трубопровод протянется по дну Балтийского моря через акватории и экономические зоны нескольких европейских стран – Германии, Дании, Швеции и Финляндии. Европе газопровод выгоден, в первую очередь – из-за более низкой стоимости российского голубого топлива по сравнению с американским сжиженным газом, который Вашингтон очень хочет продавать странам ЕС.

Блинкен, говоря о санкциях, с сожалением признал, что строительство "Северного потока - 2" близится к финалу. По данным оператора проекта, трубопровод готов на 95%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram