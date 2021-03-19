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Сергунина: В Москве появятся технопарки со специализацией на IТ и пищевой промышленности

08:44
  • пятница
  • 19 марта 2021

Технопарки востребованы у бизнес-сообщества

Специализирующиеся на информационных технологиях и пищевой промышленности технопарки планируют открыть в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По ее словам, технопарки востребованы у бизнес-сообщества, в действующих технопарках доля свободных площадей составляет менее 1,5%.

"Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку правительства Москвы. В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 млрд руб. и создали еще 7,8 тыс. рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тыс. человек, становясь технологическим ядром города", - сказала Сергунина.

Проект предусматривает строительство нового IT-технопарка в Центральном административном округе площадью более 20 тыс. кв. м. Еще одна перспективная площадка разместится в Зеленограде и будет предназначена для высокотехнологичных производств и компаний, которые занимаются научными исследованиями и разработками. Как пояснил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в профильном технопарке планируется разместить пищевые производства и лаборатории, фабрики-кухни, пространства для ресторанов и фуд-кортов.

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