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Оговорка Байдена подогрела слухи о его недееспособности

09:36
  • пятница
  • 19 марта 2021

Он назвал президентом США другого человека

Президент Соединенных Штатов в ходе одного из публичных выступлений оговорился и назвал президентом США вице-президента Камалу Харрис.

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Во время доклада об успехах кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции Байден сказал: "Когда президент Харрис и я…", передает Fox News. Отмечается, что ранее он уже допускал подобные оговорки.

Кроме того, подобным образом оговаривалась и сама вице-президент. В сентябре в ходе предвыборной кампании Харрис, рассказывая о планах будущей администрации президента США в случае победы Байдена, назвала ее "администрацией Харрис". После этого поползли слухи о недееспособности Джо Байдена.

Согласно законодательству США, если 78-летний Байден досрочно прекратит свои президентские полномочия по истечении двух и более лет, пост главы государства достанется вице-президенту.

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