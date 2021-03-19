Оговорка Байдена подогрела слухи о его недееспособности

Он назвал президентом США другого человека

Президент Соединенных Штатов в ходе одного из публичных выступлений оговорился и назвал президентом США вице-президента Камалу Харрис.

Во время доклада об успехах кампании по вакцинации населения от коронавирусной инфекции Байден сказал: "Когда президент Харрис и я…", передает Fox News. Отмечается, что ранее он уже допускал подобные оговорки.

Кроме того, подобным образом оговаривалась и сама вице-президент. В сентябре в ходе предвыборной кампании Харрис, рассказывая о планах будущей администрации президента США в случае победы Байдена, назвала ее "администрацией Харрис". После этого поползли слухи о недееспособности Джо Байдена.

Согласно законодательству США, если 78-летний Байден досрочно прекратит свои президентские полномочия по истечении двух и более лет, пост главы государства достанется вице-президенту.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram