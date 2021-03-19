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Роспотребнадзор предупредил о возможном росте заболеваемости COVID-19 весной

08:55
  • пятница
  • 19 марта 2021

Необходимо соблюдать защитные меры

Небольшой рост заболеваемости коронавирусом возможен в весенние месяцы. Теплая и сырая погода создает благоприятные условия для распространения инфекции. Главное сейчас – продолжать соблюдать защитные меры и не расслабляться, предупредила врач-инфекционист, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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"Весной, когда начинается оттепель, слякоть, дожди, воздух становится более влажный, что создает более комфортные условия для распространения для COVID-19 и всех сезонных коронавирусов. Поэтому, можно допустить небольшой и относительно непродолжительный подъем заболеваемости", - цитирует Пшеничную РИА Новости.

Врач подчеркнула, что пока не время расслабляться, надо соблюдать защитные меры. А при наращивании темпов вакцинации заболеваемость к концу весны существенно снизится, считает инфекционист.

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